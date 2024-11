Volta por Cima hoje (23): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (25) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Min-Ji conta para Jin o que aconteceu em Seul depois que ele abandonou as gravações do k-drama. Jão avisa a Alberto que não mentirá para Nando. Madalena questiona Edson sobre a festa que deseja encomendar. Min-Ji e Jin são reconhecidos em um restaurante oriental. Osmar ouve a conversa de Cacá com Violeta e pede para ajudar. Nando fica intrigado ao saber que outro fiscal será seu mentor. Roxelle procura Jão. Chico pede para reatar com Madalena. Capangas de Gerson Barros destroem a banca de Moreira. Neuza revela para Nando que Jão deixou de ser seu mentor por causa de Rosana. Osmar cai na armadilha de Joyce. Rosana procura Neuza. Jão ameaça Chico. Violeta se preocupa quando Gerson Barros a questiona sobre um possível confronto entre eles.