Mania de Você hoje (23): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (23) de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola. Marlete chega à casa de Berta se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Hugo desconfia da fidelidade de Diana. Mércia se relaciona secretamente com Volney. Mavi chega ao abrigo.