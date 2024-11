Luísa Sonza posa de biquíni à beira da piscina com joias de R$ 52 mil

Luísa escolheu um conjunto de joias feitas de ouro para usar na ocasião. O colar e a pulseira têm pingente de trevo e somados custam mais de R$ 52 mil.

Luísa Sonza posa com joias de R$ 52 mil Imagem: Reprodução/Internet

Luísa Sonza aproveita o sábado de sol para renovar o bronze Imagem: Reprodução/Instagram

Em papo com TOCA, a cantora revelou começar a focar em sua carreira internacional."A gente tá aproveitando esse gap do 'Escândalo Íntimo' para começar a focar lá fora. Tem ficado óbvia minha vontade de trabalhar lá fora e expandir a minha carreira para outros lugares. Isso é um trabalho de formiguinha. Muita coisa que estou fazendo não é necessariamente para agora porque quero fazer uma coisa tranquila, sem me afobar".

Também está trabalhando em seu quarto álbum de estúdio, que promete ser diferente do que as pessoas esperam. "Estou trabalhando, mas tendo mais tempo para trabalhar. 'Escândalo Íntimo' foi [feito] muito rápido. É importante depois desse 'escândalo íntimo' que tive, eu ter um tempo maior [para produzir]."