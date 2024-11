Luana faz desabafo em A Fazenda: 'Medo de nunca mais fechar trabalho'

Gui: "Às vezes é ansiedade, só".

Luana: "É verdade. (...) Eu estou muito ansiosa esses dias. Estou ansiosa por como as coisas estão lá fora, se eu vou conseguir me sustentar quando sair daqui... Eu morro de medo de não conseguir me sustentar, nunca mais fechar trabalho e ter que voltar a morar no interior, na casa da minha mãe".

Yuri: "Acho que isso aí não, pô".

Luana: "Ah, mas eu daria um jeito [de trabalhar]. Eu ia vender brigadeiro, açaí... Sou muito boa para essas coisas. Ia inventar alguma coisa. Ia vender biquíni na praia...".

0:00 / 0:00