Garota do Momento hoje (23): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (23) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Todos admiram a beleza de Beatriz. Beto apresenta Beatriz como sua namorada à família. Ronaldo humilha Lígia. Raimundo e Ligia conversam. Bia sabota Beatriz durante a festa, e Juliano percebe. Beto apoia Beatriz. Topete, Guto e Carlito são detidos por arruaça. Lígia afirma a Beto que deseja voltar a conviver com os filhos. Beto pede que Raimundo mantenha Lígia longe da família. Alfredo aconselha Eugênia a se afastar de Guto. Juliano oferece um emprego a Carlito na Perfumaria Carioca. Juliano aceita as condições de Beatriz. Juliano leva Beatriz para ter aulas com Clarice.