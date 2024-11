Bee Gees: Barry Gibb é único remanescente da formação inicial; relembre

Barry é o único ainda vivo para poder contar toda essa história em primeira pessoa. Maurice morreu em 2003, aos 53 anos, após um colapso cardíaco durante uma cirurgia abdominal. Robin morreu em 2012, vítima de um câncer no aparelho digestivo.

Vale lembrar que o caçula da família, Andy Gibb, teve uma carreira na cola dos sucessos dos irmãos com "Saturday Night Fever". Em 1977 e 1978, ele levou três singles ao topo das paradas britânica e americana: "I Just Want To Be Your Everything", "(Love Is) Thicker than Water" e "Shadow Dancing". Andy teve problemas com drogas durante longo tempo, que prejudicaram sua carreira até sua morte, em 1988, aos 30 anos, vítima de uma inflamação no miocárdio.

Barry Gibb seguiu em carreira solo. Seu álbum mais recente é "Greenfields", de 2021. Embora não tenha feito nenhum anúncio oficial sobre essa decisão, ele já teria comentado com muitos amigos que não deve voltar a gravar.

Assim, restam aos fãs do Bee Gees um legado de 32 álbuns, 83 singles e 37 videoclipes. Com pérolas do pop em todas as formações diferentes do grupo.