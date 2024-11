Após reencontrar Clarice, Beatriz é acolhida pela mãe biológica

No capítulo de segunda-feira (25), da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo.

Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo.