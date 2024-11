Quem é a influencer que arrematou encontro com Beckham no leilão de Ronaldo

Tatiane Barbieri, 34, arrematou um encontro com David Beckham por R$ 1,1 milhão no leilão de Ronaldo Fenômeno.

A influenciadora e musa do Salgueiro levou o lote 3, que inclui assistir a um jogo do Inter Miami no Lockhart Stadium, realizar um tour pelo centro de treinamento e estádio, e um encontro privado com Beckham. Saiba mais sobre ela:

Ex-atriz de pegadinhas

Natural de Santa Catarina, Tati trabalhou no programa João Kléber Show (RedeTV!) de 2021 até julho de 2022. Ela saiu da atração para participar do concurso Bela da Copa do Mundo 2022, do qual foi campeã.