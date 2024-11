Saiba quem ficou com papel negado por Paulo Vieira no remake de 'Vale Tudo'

A nova novela terá a mesma espinha dorsal de sua versão original: de um lado, a mania de grandeza de Maria de Fátima (Bella Campos) torna a pacata Foz do Iguaçu, no Paraná, pequena para sua ambição. Do outro, sua mãe, Raquel (Taís Araújo), uma mulher forte, batalhadora, que preza pela honestidade acima de tudo.

A grande diferença aqui é que, na nova versão, Maria de Fátima não tem mais o grande sonho de ser modelo. A vilã não vê a hora de ter uma vida de influencer, tal qual as celebridades que acompanha na internet, e abandonar tudo o que lembre a sua detestável vida.

A autora Manuela Dias define o remake como uma atualização vintage. "Nossa versão dessa história icônica se conecta com o Brasil de hoje e, nesse sentido, oferece muitas oportunidades para o público se conectar. Estamos fazendo uma 'atualização vintage'. Quem viu a novela vai se deliciar com um farto 'fan service' e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova narrativa. Os que não assistiram à primeira versão vão ter contato com a potência dessa obra, fenômeno da dramaturgia brasileira completamente ancorada nos dias de hoje, nas tecnologias, questões éticas e conceitos atuais".

Além de Tais Araújo e Bella Campos nos papéis principais, a Globo também confirma outros nomes no elenco: Paolla Oliveira, Debora Bloch, Cauã Reymond, Humberto Carrão, Malu Galli, Belize Pombal, Karine Teles, Julio Andrade, Renato Góes, Luis Salém, Alice Wegmann, Ramille e João Vicente de Castro.