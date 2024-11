Nando revela plano que destruirá a alegria de Rosana em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (22) de "Volta por Cima" (Globo), Jão (Fabrício Boliveira) discute com Edson (Aílton Graça) sobre ele não ser mais o mentor de Nando (João Gabriel D'Aleluia).

Em seguida, Rosana (Viviane Araújo) tem uma ideia para afastar Jão de Nando, que são irmãos biológicos, e comenta com Edson.

No entanto, para colocar o plano da mãe por água abaixo, Nando revela para Miranda seu plano para trabalhar na Viação Formosa. Ou seja, o desejo do rapaz é atuar lado a lado com Jão.