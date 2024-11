Nahum muda de vida e provoca a ira de Mércia em 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (22) de "Mania de Você" (Globo), Nahum (Ângelo Antônio) propõe a Moema (Ana Beatriz Nogueira) que os dois morem juntos.

Por incrível que pareça, a ideia do pai de criação de Mavi (Chay Suede) vai desesperar Mércia (Adriana Esteves). Mesmo envolvida com Volney (Paulo Rocha), a governanta ficará incrédula com a decisão do ex.

Lembrando que, no passado, Nahum e Mércia tiveram um relacionamento e o porteiro trocou a caiçara por Mércia.