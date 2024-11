Mãezona? Mércia vira 'James Bond' e salva a vida de Mavi em 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) vai mostrar que seu amor de mãe às vezes fala mais alto em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mércia descobrirá que Luma (Agatha Moreira) mudou de lado e quer ajudar Rudá (Nicolas Prattes). A chef de cozinha pede perdão à Viola (Gabz) e decide também salvar a vida do ex-namorado.