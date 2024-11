Jade Picon mostra banho de gelo após treino intenso: 'Rotina que amo'

Jade Picon, 23, surpreendeu os seguidores ao mostrar um banho de gelo nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

A influenciadora postou um vídeo do momento em que mergulha no tanque de gelo. De shorts e top, ela vai com calma até entrar de vez. "Tem uma hora que a hora chega", escreveu ela nos stories do Instagram.

Na outra filmagem, Jade apareceu saindo do gelo e alongando o corpo após a água gelada. "Comecei o dia com a minha rotina que amo e agora bora trabalhar", disse ela.