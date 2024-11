Influencer diz que prefere transar com pobre porque 'arregaça o priquito'

Ela também contou que o homem com menor condição financeira fica deslumbrado no motel. "Agora [o pobre] quando você leva ele para o motel, ele vê as batatas fritas ficam louco, quando veem o energético eles piram. Pobre, cafuçu e marginal".

Thayse Teixeira é casada desde 2018 com Leonardo Meireles. Os dois são pais de Maria Teresa, 3, e Leonardo, que vai fazer dois meses de nascido. Ela também é mãe de Bernardo, 12, fruto de um relacionamento anterior.