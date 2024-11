'Garota do Momento': ideia de Ronaldo acaba com o maior sonho de Celeste

Em "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva) vai pensar em ajudar Celeste (Débora Ozório), mas seu plano, na verdade, pode acabar com um grande sonho da irmã.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

No capítulo do dia 26 de novembro, Ronaldo promete ajudar Mauro (João Vithor Oliveira) a conquistar Celeste. O irmão da mocinha não faz ideia de que ela já tem um pretendente à vista.