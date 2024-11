Flor comete falta e peões ficam sem leite condensado e café por 7 dias

Flor cometeu uma infração ao usar o banheiro da sede e os colegas de confinamento de A Fazenda (Record), ficarão uma semana sem café e sem leite condensado.

O que aconteceu

Flor, que está na baia, usou o banheiro da sede na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com as regras, os baieiros só podem usar o banheiro próximo à baia. Com a falta da apresentadora, os peões ficarão até a próxima reposição, que acontece em uma semana, sem leite condensado e sem café.

A escolha da punição gerou reações intensas entre os peões, principalmente por causa do ingrediente doce. "Não! Ainda bem que guardei meu doce de leite!", disse Luana aos gritos. "Achei ridículo isso", continuou a empresária sobre a produção.