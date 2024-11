Deborah Secco exibe bronzeado de biquíni em parque aquático; veja

Deborah Secco, 44, curtiu um dia de sol com a família nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma série de fotos em um parque aquático em Fortaleza, no Ceará. "Bom dia, Fortaleza!", escreveu ela em uma foto com a filha, Maria Flor. As duas posaram em meio às piscinas do local.

Deborah aproveitou para renovar o bronzeado e a marquinha do biquíni. A atriz escolheu um modelo preto para o dia de lazer e exibiu o abdômen trincado. "Eu e o sol", disse ela.