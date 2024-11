Veja erro de continuidade com Pedro Novaes na novela 'Garota do Momento'

O erro de continuidade acontece com o sumiço do paletó de Beto (Pedro Novaes). No começo da sequência, o mocinho aparece vestindo o casaco, depois a vestimenta some e reaparece no final da cena.

Nas redes sociais, os fãs da novela repercutiram o problema. "Como o Beto consegue tirar e colocar o blazer tão rápido nessa cena? Erro de continuidade que fala né?", escreveu uma usuário do X (antigo Twitter). "Ai gente, não. Erro bobo, como pode? E nem tem como usar a desculpa do 1fora de cena ele ficou com frio e colocou o casaco' pois todo corte de cena ele muda. Ele entra a cena sem, depois do primeiro corte aparece com, aí corta de novo e volta sem", analisou um segundo.

Em uma publicação da Globo, em sua conta no Instagram, os internautas também apontaram o erro. "O melhor nessa cena foi o Beto tirando e botando casaco numa fração de segundos", escreveu um seguidor. "Eles cortando o menino no segundo corte por conta do erro de continuidade", escreveu um segundo.

Procurada por Splash, a assessoria da Globo preferiu não se pronunciar sobre o assunto.