Sacha é o primeiro peão salvo da 9ª roça de A Fazenda 16

Sacha foi o primeiro nome salvo da 9ª roça roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Cedo ou tarde, todo mundo vai encarar a decisão do Brasil. Vocês três articularam, choraram, defenderam seus pontos de vista, foram inteiros no jogo até agora."

Albert. "Sempre deixou claro que seu objetivo é a final. Aqui, você deixou a emoção falar mais alto. Há quem veja sua estratégia como covardia."