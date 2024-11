Rosana espalha rastro de podridão na vida da família em 'Volta por Cima'

No capítulo de sexta-feira (22), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jão discute com Edson. Tati conta para Madalena que ouviu sua conversa com Cida.

A luz é cortada na mansão Góis de Macedo. Tati tenta convencer Doralice a morar na casa de Violeta. Jin recebe o recado de Min-Ji e fica preocupado.

Rosana tem uma ideia para afastar Jão de Nando, e comenta com Edson. Nando revela para Miranda seu plano para trabalhar na Viação Formosa. Violeta manda Cacá descobrir se eles estão correndo perigo.