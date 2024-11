Personagem querida descobre gravidez e logo após fica viúva em 'Cabocla'

Uma personagem bem querida de "Cabocla", novela exibida na faixa especial da Globo, vai descobrir que está grávida do marido.

O que vai acontecer

Em breve na reprise, Tina (Maria Flor) consegue conquistar as atenções de Tomé (Eriberto Leão). O peão afirma que quer esquecer Rosa (Vanessa Gerbelli) de uma vez por todas e ficar com a irmã dela.