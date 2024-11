Naiara Azevedo esclarece suposta rivalidade com Maiara e Maraisa

Naiara Azevedo falou pela primeira vez sobre os boatos a respeito de uma rixa com Maiara e Maraisa.

O que aconteceu

A cantora afirma que não houve briga com a dupla durante as gravações da música "50 Reais", como foi noticiado. "Eu nunca tive a oportunidade de explicar isso", esclareceu, em participação no "Fofocalizando", do SBT", desta quinta-feira (21).