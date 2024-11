'Mania de Você': falsa mãe de Evelyn mata charada que põe Sirlei no limbo

Marlete Tresoitão (Magda Gomes) entrou em "Mania de Você" (Globo) como Zuleide, a falsa mãe de Evelyn (Gi Fernandes). Em breve, a trambiqueira fará uma descoberta surreal.

O que vai acontecer

Marlete vai fingir ser a mãe biológica de Evelyn. Ela chegará à mansão de Berta (Eliane Giardini) no capítulo de sábado (23) e deixará a ricaça chocada.