Luma volta a ser mocinha e muda da água para o vinho em 'Mania de Você'

Após dar um golpe em Viola (Gabz) juntamente com Mavi (Chay Suede), Luma (Agatha Moreira) decidirá mudar de postura drasticamente.

O que vai acontecer

Luma vai se mostrar arrependida de tudo o que fez com Viola. Disposta a se redimir, ela vai procurar a ex-amiga para pedir perdão e dizer que quer ajudá-la.