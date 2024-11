Luiza Possi comemora ataques à aparência: 'Uma semana comendo igual vaca'

Luiza Possi, 40, se deparou com uma série de críticas sobre a própria aparência física após compartilhar fotos de biquíni nas redes sociais. Comentários como "Nossa! Come um pouco, filha" e "O que está acontecendo com as famosas? Meu amor, que magreza é essa?" inundaram a publicação da cantora.

Em conversa com a imprensa, durante evento de lançamento do reality show "Mestres da Air Fryer" (Band), nesta quinta-feira (21), a apresentadora brincou com a situação. Ela contou que ficou feliz com os comentários dizendo que estava "muito magra", já que havia engordado durante as gravações do programa.