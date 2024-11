JLo estaria vivendo romance com segurança após divórcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez estaria vivendo um romance com seu segurança após o divórcio de Ben Affleck. As informações são do site norte-americano Radar Online.

O que aconteceu

A cantora não está em um relacionamento sério, mas sabe que isso deixará seu ex-marido "louco". "Jen não está ativamente namorando agora, mas isso não significa que ela não possa se divertir. Ela está flertando onde é seguro flertar e, claro, ela se sente atraída pelo cara, mas principalmente ela sabe que isso deixará Ben [Affleck] louco", disse uma fonte próxima ao portal Radar Online.

Segundo a fonte, a artista não queria se divorciar e afirma que o affair vai melhorar sua imagem."Ela não queria esse divórcio, mas Ben sempre foi do tipo que foge de seus problemas. Na mente dela, um pouco de flerte vai redimir sua imagem - afinal, Jen é sempre a que larga, não a que é largada."