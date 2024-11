Ivete Sangalo 'confirma' boatos de affair com Xuxa: 'Tivemos um ilariê'

Ivete Sangalo, 52, pronunciou-se sobre os boatos de que haveria tido um romance lésbico com Xuxa Meneghel, 61, no passado.

O que aconteceu

A cantora participou do Lady Night (Multishow) e foi questionada por Tatá Werneck, 41, a respeito do tema. "Você teve um 'trelelê' com a Xuxa?", indagou a comediante, de acordo com o jornal Metrópoles.

Ivete, então, confirmou que teria, sim, vivido um affair com a Rainha dos Baixinhos. "Eu e Xuxa já tivemos um 'ilariê'. Eu e Xuxa, a gente teve sim um? Foi onde eu me descobri uma mulher mais aberta. A gente teve uma coisa", disse ironizando.