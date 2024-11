Irmão exige de Mariah Carey entrega de mensagens em processo por biografia

Morgan Carey, 64, apresentou à Justiça uma lista de documentos que exige serem entregues por sua irmã, Mariah Carey, 55, nos próximos 20 dias.

O que aconteceu

Morgan quer acesso a todos os documentos e comunicações relacionados à pesquisa e publicação do livro de memórias "The Meaning of Mariah Carey", lançado em 2020. Ele também solicita, segundo a revista In Touch, a disponibilização de todas as mensagens enviadas pela cantora que o mencionem ou tenham relação consigo.

Morgan está processando Mariah por difamação desde 2021. Ele alega que as declarações da irmã sobre sua conduta arruinaram sua reputação e aguarda que ela seja questionada judicialmente sobre o assunto, no depoimento marcado para o dia 25 de janeiro do ano que vem.