Morte de Gugu completa 5 anos: como está a disputa pela herança bilionária?

Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata. Rose Miriam em resposta a uma seguidora

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 19, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu. Ele afirma que teve um relacionamento de 8 anos com o apresentador.

No processo, ele disse ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu. "É um grande volume de provas. No processo foram juntados anos de histórico das conversas diárias por WhatsApp mostrando parte do que compartilhamos sobre as questões pessoais. Eu nunca quis que as questões do processo vazassem. Toda vez que eu falo na mídia é só para me defender", disse a Splash, em junho desse ano.