Funeral de Liam Payne movimentou doações para ajudar crianças com câncer

Ainda que abalados com a despedida de Liam Payne, a família do cantor demonstrou orgulho ao saber que ele ainda segue ajudando pessoas. "Grandes quantias de dinheiro foram doadas ontem em nome de Liam, e isso ajudará muitas crianças", afirmaram.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair da sacada do terceiro andar do Hotel CasaSur em Buenos Aires, na Argentina. Desde então, três pessoas foram detidas, acusadas de ter envolvimento com a morte do cantor.