Fora da Globo, Jayme Monjardim fecha contrato para produzir novela na Band

Após décadas de trabalho na Globo, Jayme Monjardim, 68, confirmou nesta quinta-feira (21) sua contratação pela Band.

O que aconteceu

O diretor vai produzir a novela "Romaria" no canal do Morumbi. "A vida é uma romaria, cheia de desafios, escolhas e, principalmente, muita fé. É essa a essência que estamos trazendo para a nova novela Romaria, uma história que carrega não só a devoção a Nossa Senhora Aparecida, mas também a força dos laços de família", escreveu ele, na legenda da publicação no Instagram.

Jayme festejou a chegada à Band e teceu elogios à nova casa. "É uma emissora que sempre teve uma visão muito otimista do Brasil. Essa parceria acabou acontecendo. Estamos aqui no processo de finalização e, em breve, começamos com todo o trabalho de escolha de elenco e escolha de locações."