Ex-Masterchef pede ajuda para encontrar pai: 'Momento delicado'

Diego Lima, que participou do Masterchef 10, usou as redes sociais para pedir ajuda para encontrar o pai, que está desaparecido.

O que aconteceu

Luiz Carlos de Oliveira, de 65 anos, está desaparecido há três dias. O filho Diego Lima, ex-participante do Masterchef, postou nas redes sociais pedindo ajuda.

Luiz Carlos tem alzheimer e foi visto pela última vez em São Gonçalo (RJ), às 16h da última segunda-feira (21). "Venho pedir ajuda nesse momento muito delicado para mim. Meu pai tem Alzheimer e resolveu sumir ontem, saiu de casa aqui no Pacheco, em São Gonçalo. Aí estou juntando uma força-tarefa porque sei que as redes ajudam bastante. Vou deixar a foto dele para que possam me ajudar a divulgar e eu poder achar meu coroa. Me ajuda, por favor", disse Diego.