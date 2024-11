Como é a mansão de R$ 40 mi de Ana Hickmann que juiz proibiu venda; fotos

Imóvel conta com uma suíte de 240m² com SPA, e closet blindado. Além disso, ainda há mais seis suítes com acabamento em mármore e mais duas suítes para hóspedes.

Três andares;

Elevador;

Boate;

Escritório;

Cozinha com uma enorme despensa;

Academia;

Piscina semiolímpica;

Horta;

Lago;

Casa na árvore.

Quarto da casa de Ana Hickmann Imagem: Reprodução/Youtube

Banheiro da casa Ana Hickmann Imagem: Reprodução/Youtube

Cozinha da casa de Ana Hickmann Imagem: Reprodução/Youtube

Entenda

TJSP acatou o pedido de Alexandre para barrar a venda do imóvel. A Vara de Família e Sucessões de Itu argumentou que apresentadora e o empresário ainda não chegaram a uma conclusão sobre a divisão de "bens, direitos e dívidas comuns".