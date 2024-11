Claudia Baronesa, mãe de MC Gui, encanta fãs com fotos de biquíni: 'Deusa'

Claudia Baronesa, 50, chamou a atenção de seus seguidores ao postar cliques de biquíni em um momento de lazer.

O que aconteceu

A mãe de MC Gui postou uma série de fotos durante uma estadia em Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. "Gata, chique e charmosa", escreveu ela no Instagram nesta terça-feira (19).

A empresária apostou em um biquíni azul estampado no estilo cortininha. Ela completou o look com um chapéu no formato bucket e vários acessórios.