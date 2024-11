Clara Moneke afirma ser 'falocêntrica': 'Queria viver sem, mas não consigo'

Clara Moneke, 25, afirmou ser uma pessoa "muito falocêntrica" para se referir ao fato de ser heterossexual.

O que aconteceu

Moneke disse que gosta "muito" do genital masculino ao responder que não se relaciona intimamente com mulheres. "Sou muito falocêntrica, infelizmente. É uma coisa louca, queria poder viver sem, mas eu não consigo. Chega dá até uma água na boca, é horrível. E a gente dá tudo e às vezes não dá [certo a relação]", declarou durante participação no Lady Night.

A atriz abordou o tema ao falar que tem trauma de se relacionar com homens por uma questão familiar. Ela contou que sua família por parte de mãe é formada majoritariamente por mulheres, porque "todos os homens fugiram, foram embora ou morreram", e isso a deixou traumatizada. "A questão do homem mesmo... Eu tenho dificuldade muita séria em me relacionar com homens porque não confio", falou.