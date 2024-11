Bianca Bin sobre vida fit e fotos de biquíni: 'Incomoda, mas inspira'

No último ano, Bin tem se dedicado a uma rotina de treinos baseados em movimentos de Muay Thai. "Sou uma pessoa ansiosa e a atividade me deixa mais conectada, concentrada. Já criei essa consciência de que o exercício é importante para minha saúde física e mental, não abro mão", afirmou.

Apesar do ganho de massa muscular e perda de gordura, essa não foi a mudança que mais chamou atenção da atriz. "Minhas variações de humor, tristeza, depressão, ansiedade e resistência física melhoraram. Os resultados no espelho melhoram, quando a gente vê o resultado físico é só a ponta do iceberg", mencionou.

Quanto à alimentação, Bianca diz não ter uma dieta muito restritiva. "Não adianta continuar comendo muita bobagem, embutidos, fast food, enlatados. Como de tudo mesmo, o que evito é gordura, açúcar e álcool, só de fazer essa pequena alteração, já faz a maior diferença", explicou.

Bin ainda assumiu que o marido, Sergio Guizé, sempre dá uma forcinha na rotina saudável. "Guizé me inspira mais do que inspiro a ele. Ele faz mais devagar, mas pega mais peso e faz com um personal. A gente não pratica exercício junto, curtimos pedalar juntos", relatou.