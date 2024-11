Babi força vitimismo ao insistir em acusação contra Sacha e dá tiro no pé

Babi, um dos nomes da 9ª roça de A Fazenda 16 (Record) ao lado de Sacha e Albert, está passando do limite no vitimismo barato — pelo menos essa é a opinião de Dieguinho no Central Splash desta quinta-feira (21).

Parece que tô repetindo, né? Todo dia é a mesma coisa. A Babi tá forçando o vitimismo, né? Tá usando a tipoia da Gizelly.

Dieguinho

O jornalista Luigi Civalli, d'O Fuxico, concordou com o apresentador. E disse mais: o que a peoa faz é um tiro no pé.