Anitta reage após especulações de gravidez: 'Estão viajando'

Houve ainda as especulações de que Anitta anunciaria sua aposentadoria. "Já tá tudo esquematizado, Anitta vai anunciar a aposentadoria no Fantástico e que a última apresentação dela vai ser no Prêmio Multishow", opinou um fã. A cantora fará uma apresentação especial na premiação e será a primeira homenageada com o Troféu Vanguarda.

Anitta gravou um vídeo depois de todos os rumores e disse que as teorias não procedem. "Eu tô vendo as especulações de vocês no Twitter e gente, não é nada disso, tá?", disse a cantora, aos risos.

Ela disse não saber qual seria a novidade, ou grande anúncio da entrevista. "Nem eu sei quais são as revelações que eu estou revelando na entrevista, mas vocês estão viajando nas teorias. É cocô!", brincou ela.

Anitta já revelou que sonha em ser mãe. "Um sonho, acho que relaxar, ter um ano de uma vida muito tranquila, somente com família, amigos, casar ou ter filhos", disse ela em entrevista a um canal espanhol em junho.

A cantora está namorando o jogador de futebol Vinicius Souza. Apesar dos desejos da artista, antes do namoro, o atleta contou que tinha planos de passar por uma vasectomia. Ele já é pai de duas crianças, frutos de relacionamentos anteriores.