Anita recebe uma notícia ruim e outra maravilhosa em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (21) de "Garota do Momento", Nelson (Felipe Abib) briga com Anita (Maria Flor) por sua participação no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch).

Logo em seguida, Alfredo vai oferecer um emprego para Anita em seu programa. Ela ficará lisonjeada com o convite.

Apesar disso, Nelson não gostará nada da ideia e impedirá que a mulher aceite o trabalho.