Angelina Jolie entrou em crise financeira após divórcio de Brad Pitt

Angelina Jolie entrou em crise financeira e precisou vender algumas joias devido ao processo de divórcio de Brad Pitt.

O que aconteceu

O gasto da artista com os advogados e filhos impactaram suas finanças. "A Angie gastou muito dinheiro e suas despesas estão muito além do que ela está ganhando", disse uma fonte próxima ao Radar Online.

Pessoas próximas à atriz estão tentando convencê-la a deixar de lado suas disputas legais com Pitt para que a crise financeira não aumente. "Todas as vezes que ela conversa com um advogado a conta aumenta. Todas essas questões jurídicas estão custando a ela milhares e mais milhares de dólares. Ela está entendendo que apenas não dá conta de pagar por todas essas batalhas".