A Fazenda: Galisteu se pronuncia após ser acusada de não gostar de Sacha

Adriane Galisteu se manifestou após alguns espectadores a acusarem de não gostar de Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A apresentadora rebateu acusações de que teria um preterido no reality show. "Fui dar uma olhada nos comentários. Estou chocada com vocês. Que birutice vocês acharem que eu não gosto do Sacha! Ah, parem com isso, vai. Da onde vocês tiraram isso? Vocês estão doidos? O que é isso, gente? Eu, hein!", disse, em stories no Instagram.

Ela ainda apontou contradições e ressaltou a importância de se manter neutra. "Antes vocês vinham com um papo de que eu gostava muito do Sacha e não gostava do Zé Love, agora vocês estão falando que eu não gosto do Sacha. Vocês precisam entender que essa imparcialidade é fundamental para o programa. Vocês são parciais, porque vocês ficam apaixonados e na torcida. Vocês é que estão sendo assim. Não vem colocar isso nas minhas costas, não, porque esse terno fica curto para mim. Se tem uma coisa que eu faço é tratar todo mundo igual. Não venha colocar essa carapuça, porque não vai servir".