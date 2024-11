Volta por Cima hoje (20): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Cacá (Pri Helena) vai ser pega no flagra por Roxelle (Isadora Cruz). Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (20) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Roxelle se enfurece com a revelação de Madalena sobre Chico. Osmar convida Tati para morar com ele. Nando escolhe Jão para ser seu primeiro mentor. Joyce tem uma ideia para se aproximar de Osmar. Osmar decide atrapalhar o negócio de Madalena. Jão sugere que Jin trabalhe na Viação Formosa. Rosana discute com Nando por causa de Jão. Osmar acerta com Jô os detalhes de seu plano contra Madalena. Doralice procura Tereza. Roxelle flagra Chico e Cacá juntos. Madalena recebe um telefonema cancelando o pedido para a festa.