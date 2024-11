Mania de Você hoje (20): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Michele (Alanis Guillen) vai pedir ajuda para Ísis (Mariana Ximenes). Veja a seguir tudo o que vai acontecer nesta quarta-feira (20) em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Nahum. Michele pede ajuda a Ísis para tirar Cristiano da cadeia. A polícia chega à procura de Rudá. Volney diz a Mércia que está interessado nela. Rudá se nega a entrar na lancha de Luma. Viola é informada de que os capangas de Mavi estão atrás dela.