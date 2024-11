'Gladiador 2' arrecada R$ 577 milhões antes de estreia nos Estados Unidos

A bilheteria de "Gladiador 2" já chegou à marca de US$ 100 milhões antes mesmo de estrear nos Estados Unidos e na China - seus dois principais mercados.

O que aconteceu

O montante, que equivale a cerca de R$ 557,38 milhões na cotação atual, foi atingido antes de "Gladiador" fechar sua primeira semana de exibição mundial. As informações são do portal Omelete.

A sequência de "Gladiador" (2000) estreou no último final de semana em 63 territórios, incluindo o Brasil. A excelente arrecadação fez dele a melhor estreia fora dos Estados Unidos em toda a carreira do diretor Ridley Scott, 86, de acordo com o site Deadline.