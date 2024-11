Garota do Momento hoje (20): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Anita (Maria Flor) recebe um convite irrecusável e provoca a ira do marido. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (20) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Vera agradece Beatriz por sua decisão. Guto confidencia a Anita que tem dúvidas sobre o que sente por Eugênia. Juliano aprova a ideia de Marlene para um produto, e Orlando se irrita. Clarice pede que Juliano retire a ação contra os manifestantes. Alfredo convida Anita para participar de seu programa, e Nelson se revolta. Ulisses e todos os manifestantes se reúnem para agradecer Beatriz por sua decisão de trabalhar com Juliano. Carlito devolve a jaqueta de Topete, e Ana Maria desconfia da origem do dinheiro. Marlene descobre a armação de Carlito. Beatriz aceita ser garota propaganda da Perfumaria Carioca, mas Bia pede para Juliano retirar o convite.