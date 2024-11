Fazenda: Gui detona Babi: 'Ela acha que a gente cai no papo dela de sonsa'

No início da madrugada de quarta-feira (20) na sede de A Fazenda 16 (Record), Gui criticou Babi.

O que aconteceu

O peão apontou que Babi diz não saber quando manda indiretas. "Ela é sonsa e não sabe que é uma indireta?".

Luana apontou. "No dia que eu disse que as pessoas não estavam me respeitando no Faro. Ela foi e soltou indireta."