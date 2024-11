Ex-bailarina do Faustão foi presa por participação em festa clandestina

Equipe da ex-dançarina afirmou que ela estava dentro do quarto durante todo o período da reunião e, por não estar participando do evento, acreditou que não seria necessário abrir a porta do cômodo. "Exaltados e sem paciência para explicação, rapidamente os agentes da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, então, arrombaram a porta do cômodo."

Natacha negou que tenha tomado atitudes que enquadrem desacato. "De forma arbitrária, os guardas municipais a algemaram e a conduziram à delegacia na viatura da guarda. Em nenhum momento a modelo agrediu física ou verbalmente os agentes, o respeito foi mantido a todo momento pelo lado de Natacha."

À época, a Guarda Municipal rebateu a defesa e confirmou que a modelo resistiu ao cumprimento da medida administrativa. "Ela resistiu ao término da festa, argumentou e, além disso, tentou agredir uma pessoa que estava fazendo a filmagem, um servidor da prefeitura."

O inquérito foi arquivado em 2021.

Nova prisão

Natacha Horana é ex-bailarina do Faustão Imagem: JP Sllune

Ex-bailarina voltou a ser presa na quinta-feira (14). Ela é acusada de envolvimento com organizações criminosas e lavagem de dinheiro. A informação da prisão foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, e contou com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.