Cantor se desculpa por dizer que Fernanda Torres tem 'chance nula' no Oscar

Johnny Hooker, 37, elogiou a atriz Demi Moore, protagonista do filme "A Substância", em comentário nas redes sociais oficiais do Oscar. Ele se desculpou por dizer que Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui", tem chances nulas de concorrente ao prêmio.

O que aconteceu

Peço desculpas pelo comentário feito no perfil oficial do Oscar e também aqui no X, reconheço meu equívoco. Não tive a intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos da atriz Fernanda Torres, a qual amo e admiro.

Johnny Hooker nos stories do Instagram

Ele afirmou que ter sido mal interpretado pelo público. "Minha fala foi baseada em uma análise estatística, não oficial, pois amo cinema e acompanho há anos a dinâmica da premiação, sei do protecionismo que existe na indústria dos EUA e do quão difícil pode ser ganhar."