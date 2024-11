Após passar a perna na própria mãe, Carlito leva apavoro de Ana Maria

No capítulo de quinta-feira (21), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz é contratada como nova garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

Bia arma um escândalo, e Juliano a leva para casa. Marlene repreende Carlito por vender o motor de sua geladeira para quitar a dívida com Topete.

Ana Maria termina o namoro com Carlito. Nelson briga com Anita por sua participação no programa de Alfredo. Clarice afirma a Zélia que não aceitará mais a ajuda financeira de Juliano para a Magnifique.