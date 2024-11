Uma das cenas mais tristes será exibida nos próximos capítulos de 'Cabocla'

Generosa (Vera Holtz), a melhor parteira da cidade, tem a terrível função de comunicá-los. Emerenciana, com o olhar fixo no teto, não se aguentou de tanta tristeza.

Boanerges recebe a notícia aos poucos. Primeiro, perguntou à comadre se seu filho era homem e, quando ela diz que sim, cobra de todos um abraço entusiasmado. Depois, vem a difícil revelação e ele não consegue segurar seu sofrimento.

O coronel se afasta para chorar sozinho. Belinha (Regiane Alves) também parece não acreditar na situação e corre para confortar a mãe.

A cidade inteira se reúne no cortejo do menino. As crianças levam flores, Zaqueu (Alexandre Rodrigues) fecha a venda em sinal de respeito e Justino (Mauro Mendonça) tira o chapéu com pena do inimigo político.

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.